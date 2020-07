Após denúncia, PSDB reitera confiança em Alckmin

O presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi, usou o Twitter na manhã desta quinta-feira, 23, para reiterar sua confiança no ex-governador do Estado Geraldo Alckmin, denunciado hoje pelo Ministério Público de São Paulo pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

As denúncias apontam que o tucano teria recebido R$ 2 milhões em espécie da Odebrecht na campanha ao governo de São Paulo em 2010 e R$ 9,3 milhões quando disputou a sua reeleição, em 2014. Esses valores não teriam sido contabilizados em suas prestações de conta, o que configura crime. A ação tramita no âmbito da Operação Lava Jato.

“O Diretório Estadual do PSDB-SP reitera sua confiança na idoneidade do ex-governador Geraldo Alckmin. 40 anos de vida pública, postura de retidão e respeito à lei sem jamais abrir mão dos princípios éticos e de seu compromisso em servir”, escreveu Vinholi na rede social.