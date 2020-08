Após desistir de candidatura, Calero apoia Paes no Rio

O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) vai apoiar o pré-candidato Eduardo Paes (DEM) na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, mas não no posto de vice do ex-prefeito. Ele desistiu de ser candidato à cadeira do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). “Ser vice não é o que está em jogo neste momento. Nossa intenção é sinalizar a outras forças políticas para a necessidade, a despeito de projetos pessoais, de uma convergência eleitoral que faltou nas eleições municipais de 2016”, disse o ex-ministro, registra O Globo. A frente ampla de Paes contra a reeleição de Crivella inclui conversas com o empresário Paulo Marinho (PSDB), suplente de Flávio Bolsonaro, e o PL de Cabo Daciolo.