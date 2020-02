Após dois anos de alta, produção industrial recua

Equipe BR Político

Após dois anos de alta, a produção industrial recuou 1,1% no ano de 2019. Após uma sequência de crescimento em 2017 (2,5%) e 2018 (1%), no ano passado, houve uma redução na intensidade das perdas do primeiro (-1,4%) para o segundo semestre do ano (-0,9%), em relação a iguais períodos do ano anterior.

Dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 4, indicam que em dezembro houve queda na produção, tanto em relação a novembro (-0,7%) quanto em relação a dezembro de 2018 (-1,2%).

“Tiveram grande peso nesses resultados negativos os efeitos na indústria extrativa, em decorrência do rompimento da barragem de Brumadinho no início de 2019”, explica o gerente da pesquisa, André Macedo. Segundo ele, no entanto, outros fatores contribuíram para o resultado negativo para a economia nacional. “Das 24 atividades pesquisadas, 16 tiveram queda no ano. A produção industrial pode estar sendo impactada pelas incertezas no ambiente externo e também pela situação do mercado de trabalho no país que, embora tenha tido melhora, ainda afeta a demanda doméstica”, comenta.