Após encontro com Bolsonaro, embaixador dos EUA fará teste para covid-19

Após o presidente Jair Bolsonaro apresentar sintomas da covid-19, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, também fará exames para detectar a doença. No último sábado, dia da independência dos EUA, o diplomata recebeu Bolsonaro, cinco ministros e o deputado Eduardo Bolsonaro para um almoço. Fotos do encontro mostram que os presentes não usaram máscaras.

Em nota publicada no Twitter, a embaixada informou que Chapman não apresenta sintomas de covid-19, mas que, mesmo assim, fará os testes e seguirá os protocolos de rastreamento sugeridos pelo Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) de seu país.

“O embaixador Chapman teve um almoço privado, no dia 4 de julho, com o presidente Bolsonaro, cinco ministros e o deputado Eduardo Bolsonaro. O embaixador não apresenta nenhum sintoma, mas está tomando as devidas precauções e fará os testes apropriados, seguindo os protocolos de rastreamento do CDC”, informa a nota da embaixada.