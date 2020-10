Após encontro com Lula, Ciro diz estar aberto ao diálogo

Sem citar o nome do ex-presidente Lula, o virtual presidenciável Ciro Gomes (PDT-CE) escreveu no Twitter nesta quinta, 29, que se sente “obrigado” a construir um “diálogo possível” com quem for possível para “proteger” o Brasil. Isso na esteira da repercussão política gerada após a revelação de seu encontro em setembro com o petista, contra quem intensifica críticas sempre e quando é possível no contexto da eleição presidencial de 2022.

A convergência entre ambos agora residiria na disposição de discutir alternativas de modelo econômico contra a atual crise socioeconômica e formas de proteção ao patrimônio nacional sem “entrega corrupta a barões locais e potências estrangeiras”.

“Ao redor desses valores, considero-me mais que autorizado, sinto-me obrigado a construir, no que estiver ao meu alcance, o diálogo possível com quem for necessário para proteger a nação brasileira”, escreveu Ciro.

O ex-ministro da Integração Nacional de Lula concluiu sua sequência com uma lista de exemplos de parcerias do PDT nesta eleição com outros partidos, sem citar o PT, como a feita em Franca (SP). “Na prática, lembro q meu partido, o PDT, construiu alianças preferenciais no campo q chamamos de centro-esquerda – cujo núcleo base é formado por PSB, PV, REDE, PDT- , mas tbm temos alianças, por exemplo, com PSD em BH, DEM em Salvador e São Luís e PSOL em Florianópolis e Belém”, citou Ciro.

Nesta semana, o marqueteiro João Santana, que foi responsável por campanhas eleitorais petistas, avaliou em entrevista ao Roda Viva que uma chapa de Ciro com Lula como seu vice seria “imbatível” em 2022.