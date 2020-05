Após entrevista, Marinho parodia ‘slogan’ de Bolsonaro

Após a divulgação da entrevista na qual revela que a PF do Rio supostamente teria alertado Flávio Bolsonaro da operação contra Fabrício Queiroz, o suplente de senador e pré-candidato à prefeitura do Rio, Paulo Marinho (PSDB), “parodiou” o slogan de Jair Bolsonaro. Em sua página nas redes sociais, o tucano adaptou o tradicional “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” do atual ocupante do Palácio do Planalto. “Verdade acima de tudo. Fazer a coisa certa acima de todos”, escreveu Marinho.

Verdade acima de tudo. Fazer a coisa certa acima de todos. 🇧🇷 pic.twitter.com/jOeQGeWGNW — Paulo Marinho (@PauloMarinhoRio) May 17, 2020