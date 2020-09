Mourão diz que ‘explorar Amazônia com EUA é desinformação’

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira, 4, que a ideia de “explorar Amazônia com EUA é “mais uma desinformação”. Durante fala no seminário Retomada Verde, promovido pelo Estadão, o general chamou de “ruídos” as informações desencontradas sobre a floresta. O presidente Jair Bolsonaro, na sua live semanal na quinta-feira, 3, no entanto, disse de que cogita “desenvolver” a Amazônia com capital externo.

“E se tivermos que desenvolver a Amazônia com capital externo, esse virá de países que têm compromisso com a democracia e com a liberdade e ponto final”, disse. “E quem vai decidir isso, enquanto eu for presidente, sou eu”, reforçou Bolsonaro.

Sobre a conversa de Bolsonaro com Al Gore, ocorrida durante o Fórum Econômico de Davos em 2019, Mourão afirmou que essa é mais uma “daquelas desinformações que se extrai de um mero contato” feito entre o presidente e ex-vice-presidente dos EUA. “Não tem essa questão de explorar a Amazônia com os Estados Unidos”, enfatizou. Mourão afirmou que “a soberania sobre a Amazônia é algo claro para nós” e, mais uma vez, ressaltou que “questão ambiental não tem ideologia”.