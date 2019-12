Após fala sobre AI-5, ‘pediram a cabeça do Guedes’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta noite de segunda, 2, que chegaram a pedir a cabeça do ministro Paulo Guedes pela declaração dada de que não era para as pessoas se assustarem caso houvesse um novo AI-5. “Pediram até a cabeça do Guedes para mim”, disse o presidente ao Jornal da Record, sem detalhar quem fez o pedido. Segundo ele, a frase do titular da Economia se encaixa no direito à “liberdade de expressão”. “Não vejo por que tanta pressão em cima dos dois”, acrescentou em referência à ameaça que seu filho Eduardo também fizera de um novo AI-5 em caso de o povo ir para as ruas protestar.