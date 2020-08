Após flexibilização, Reino Unido volta a ter 1 mil casos de covid-19 por dia

O Reino Unido registrou mais de 1 mil novas infecções diárias pelo novo coronavírus pela primeira vez desde o fim de junho. Estatísticas do governo dizem que 1.062 novos casos de covid-19 foram relatados nas 24 horas até as 9h (horário local) de domingo. A última vez que o número de novos casos foi superior a 1 mil foi em 26 de junho. O Reino Unido tem visto um aumento gradual nas infecções pelo novo coronavírus desde que começou a levantar as restrições de bloqueio em meados de junho. O governo colocou o próximo estágio de reabertura, que deveria entrar em vigor em 1º de agosto, em espera por pelo menos duas semanas. O número oficial de mortes pelo novo coronavírus no Reino Unido é de 46.574, o maior da Europa.

A segunda onda no Japão, que começou em julho, piorou em várias partes do país no fim de semana. A ilha de Okinawa, local de várias bases militares dos EUA, registrou um recorde de 159 casos neste domingo, tornando-se a parte mais atingida do país em porcentual da população. No sábado, o país registrou 1.532 casos, disse o governo neste domingo. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reiterou que não quer reviver o estado de emergência, suspenso em maio, no fim da primeira onda. Ele disse, em entrevista coletiva em Nagasaki, estar preocupado com o impacto sobre o emprego e a economia. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press