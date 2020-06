Após fogos de bolsonaristas contra o STF, Ibaneis demite subcomandante da PM

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou na tarde deste neste domingo, 14, o subcomandante geral da Polícia Militar do DF, Sérgio Luiz Ferreira de Souza. A demissão ocorre na esteira da atuação da corporação neste fim de semana em protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Ao site Metrópoles, Ibaneis disse que o militar “foi exonerado porque permitiu que manifestantes soltassem fogos de artifício em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). A PM-DF deve servir, no mínimo, para resguardar os cidadãos e as instituições da capital federal. Se não fez isso, errou grosseiramente”, disse. O ato contra o prédio do Supremo ocorreu na noite de sábado.

O governador afirmou ainda que o comandante da PM-DF, Julian Rocha Pontes, está com covid-19 e hospitalizado. “Eu só não responsabilizei e exonerei o próprio comandante da PM, porque ele está com coronavírus e internado. Não teve culpa de nada”, disse Ibaneis.