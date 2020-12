Após identificar variante da covid, Japão proíbe a entrada de estrangeiros

O Japão decidiu proibir a entrada de estrangeiros no país entre 28 dezembro e 31 de janeiro de 2021. A medida veio neste sábado, 26, após a confirmação por parte do Ministério da Saúde do país de que dois casos da variante do novo coronavírus que se espalhou pelo Reino Unido foram identificados moradores de Tóquio.

Um homem de 30 anos testou positivo para a nova variante neste sábado, após retornar do Reino Unido em 16 de dezembro, de acordo com o ministério, em comunicado. A segunda pessoa é uma mulher de 20 anos, que é parente do homem.

A confirmação vem um dia depois do ministério informar ter detectado os primeiros casos da variante em cinco repatriados do Reino Unido com teste positivo quando chegaram aos aeroportos japoneses entre 18 e 21 de dezembro.

Assim, apendas cidadãos japoneses e estrangeiros residentes terão permissão para retornar ao país até o final de janeiro. No Japão, a proibição de entrada de estrangeiros vindos do Reino Unido começou na última quinta, 24.

Atualmente, o Japão soma 218.453 casos de covid-19 e 3.052 mortes registradas, segundo a plataforma de monitoramento da universidade Johns Hopkins.