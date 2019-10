Após insinuação, Greenpeace vai acionar a Justiça contra Salles

Equipe BR Político

A ONG ambiental Greenpeace afirmou ao Estadão que vai acionar na Justiça o ministro Ricardo Salles por ter insinuado responsabilidade da organização no maior desastre ambiental já ocorrido no litoral brasileiro. “Iremos à Justiça contra as falsas declarações feitas pelo ministro”, disse Astrini. “A decisão está tomada. Agora, será analisada por nossa área jurídica”, afirmou à reportagem Marcio Astrini, coordenador de políticas públicas do Greenpeace.

Um dia após o Greenpeace fazer protesto em frente ao Palácio do Planalto contra a atuação do governo federal diante da presença do óleo no litoral nordestino, Salles, relacionou a ONG ao derramamento da substância tóxica. “Parece que o navio do #greenpixe estava justamente navegando em águas internacionais, em frente ao litoral brasileiro bem na época do derramamento de óleo venezuelano…”, escreveu o ministro nesta quinta-feira, 24, no Twitter.