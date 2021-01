Após invasão, Congresso certifica vitória de Biden

Após horas de interrupção causadas pela invasão do Capitólio por extremistas de direita apoiadores do presidente Donald Trump, o Congresso americano confirmou na madrugada desta quinta-feira, 7, a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A posse da chapa eleita em novembro será em 20 de janeiro.

A sessão validou os 306 votos dados a Biden e sua vice, Kamala Harris, e os 232 concedidos ao republicano no Colégio Eleitoral e sacramenta o processo de escolha do líder da Casa Branca.

A sessão foi comandada pelo vice-presidente e presidente do Senado, Mike Pence, que criticou a invasão do Capitólio.

“Para aqueles que causaram estragos em nosso Capitólio hoje: vocês não ganharam”, afirmou Pence em seu discurso na reabertura. “A violência nunca vence. A liberdade vence. Ao nos reunirmos novamente nesta câmara, o mundo testemunhará novamente a resiliência e a força de nossa democracia. E esta ainda é a casa do povo. Vamos voltar ao trabalho”.