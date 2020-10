Após jantar, Maia e Guedes fazem as pazes

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, fizeram as pazes, na noite de segunda-feira, 5, após se reunirem em jantar, com ministros e parlamentares na residência do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU). A bandeira branca veio após desentendimento público.

Maia pediu desculpas publicamente a Guedes pelas declarações feitas na semana passada, quando chegou a chamar o ministro de “desequilibrado” após o ministro afirmar que Maia estava articulando com a oposição obstáculos a privatizações. “Semana passada até, deixo aqui meu pedido de desculpas, fui indelicado e grosseiro e (isso) não é do meu feitio.”

Após o banquete da paz, os dois prometeram união pelo andamento da agenda econômica no Congresso.

“O teto de gastos é a primeira de nossas urgências porque com a regulamentação do teto a gente resolve o programa social”, disse Maia, em declaração à imprensa, após o jantar. As informações são do Broadcast Político.