Após liminar da Rede, debate de hoje em SP terá 11 candidatos

Os eleitores de São Paulo terão, na noite desta quinta-feira, 1, a primeira oportunidade de ver os principais candidatos à Prefeitura da Capital em ação. A princípio, 10 concorrentes foram convidados pela Band para participarem do debate, que vai ao ar a partir das 22h30. O critério utilizado pela emissora para o convite foi o da maior representatividade no Congresso. No entanto, após a candidata da Rede, deputada Marina Helou, conseguir uma liminar favorável do Tribunal Regional Eleitoral, ela será a 11ª participante do encontro.

Além de Marina, o elenco desta noite também terá a participação de: Andrea Matarazzo (PSD), Arthur do Val (Patriota), Bruno Covas (PSDB), Celso Russomano (Republicanos), Filipe Sabará (Novo), Guilherme Boulos (PSOL), Jilmar Tatto (PT), Joice Hesselmann (PSL), Marcio França (PSB) e Orlando Silva (PC do B).

Na ação em que solicitava a participação no debate, a candidata da Rede argumentou que o partido elegeu seis representantes para o Congresso em 2018, no entanto, por não ter alcançado a cláusula de barreira, três deles deixaram a legenda.

No total, três candidatos não vão participar do debate desta noite. São eles: Antonio Carlos (PCO), Levy Fidelix (PRTB) e Vera Lúcia (PSTU).