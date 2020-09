Após novidades do Renda Cidadã, comissão da reforma tributária faz reunião fechada

A comissão da reforma tributária cancelou a audiência pública que teria nesta segunda-feira, 28. O motivo foi o almoço que Jair Bolsonaro teve com lideranças do Congresso e que embananou a proposta. O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), presidente da comissão, convocou uma reunião interna para discutir a ideia do governo de criar um imposto sobre transações digitais. Ao Brodcast Político, Rocha admitiu que o cronograma da reforma, que previa a votação do relatório para o próximo dia 7 de outubro, pode ser alterado.

Nesta segunda-feira, a audiência pública contraria com a presençado secretário especial da Receita, José Tostes Neto, e com a assessora do Ministério da Economia Vanessa Canado. Seria o último encontro da comissão antes da apresentação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da proposta.

“Vamos fazer uma reunião interna para decidir se o relatório será apresentado nesta semana ou na próxima. Se for na próxima, não será votado no dia 7. Vai ser mais lá na frente”, disse Roberto Rocha.