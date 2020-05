Após piada com cloroquina e tubaína, Bolsonaro lamenta mortes

Um dia depois de ter dito em transmissão ao vivo pelo Instagram que “quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda, Tubaína”, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 20, para lamentar as mortes em decorrência do novo coronavírus.

O presidente disse ainda que o novo protocolo da cloroquina é uma “esperança”. Bolsonaro afirmou que as novas recomendações para uso do medicamento serão divulgadas hoje.

“Dias difíceis. Lamentamos os que nos deixaram. Hoje teremos novo protocolo sobre a Cloroquina pelo Ministério da Saúde. Uma esperança, como relatado por muitos que a usaram. Que Deus abençoe o nosso Brasil”, escreveu na publicação.

Ontem, o Brasil bateu recorde de novas mortes registradas em 24h. Foram 1.179 novas óbitos, chegando ao total de 17.971. Já os novos casos confirmados do novo coronavírus somam 271.628, dos quais 17.408 foram registrados ontem.