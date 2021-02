Após polêmica com Guaraná Jesus, Bolsonaro volta ao MA na quinta

O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quarta-feira, 10, que viajará amanhã ao Maranhão para a entrega de títulos de propriedade rural. O evento ocorrerá no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), que no ano passado foi cedido para uso comercial, segundo termos do Acordo de Salvaguarda entre Brasil e EUA.

“Famílias do Maranhão serão beneficiadas com seus títulos, cuja emissão estão pendentes desde a década de 1980”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

Essa será a segunda visita de Bolsonaro ao Estado. Na primeira, em outubro do ano passado, o presidente afirmou que “virou boiola igual maranhense” após provar o Guaraná Jesus, bebida rosa símbolo do Maranhão.