Após prisão de Crivella, Bolsonaro critica MP-RJ

Apesar de dizer que não iria “entrar no mérito” da prisão do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, Jair Bolsonaro criticou o Ministério Público do Rio de Janeiro. Passando férias em Santa Catarina, o presidente da República disse que o órgão é “uma festa” e que “não apura nada”.

“Prenderam o Crivella no Rio, não vou entrar no mérito, mas já vincularam a mim, porque eu apoiei o Crivella. Sim, apoiei. O MP do Rio é uma festa lá, nunca apuraram nada, mas politicamente sempre apuram alguma coisa”, disse Bolsonaro.

O MP-RJ também foi responsável por denunciar o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Bolsonaro também reclamou da imprensa, que “perseguiria” seus aliados e parentes.