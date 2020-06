Após protestos, Ibaneis decreta o fechamento da Esplanada dos Ministérios

Após a tentativa de manifestantes bolsonaristas invadirem o Congresso no sábado, 13, após o acampamento do grupo “300 pelo Brasil” ser desmontado pela polícia, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) decretou o fechamento da Esplanada dos Ministérios durante todo o dia de hoje. No texto, Ibaneis cita “ameaças declaradas por alguns dos manifestantes” e destaca necessidade de “contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública”.

O decreto prevê que manifestações poderão ser realizadas, desde que seja “comunicada com antecedência e devidamente autorizada pelo Secretário de Segurança do Distrito Federal”. O governo local, no entanto, não informou se há algum protesto marcado para este domingo com autorização para ocorrer. O decreto é válido até às 23h59 de hoje.