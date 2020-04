Após reabertura de shoppings, casos de covid-19 dobram em Blumenau

Blumenau (SC) entrou para a galeria nacional de imagens chocantes da pandemia do novo coronavírus quando reabriu os shoppings da cidade. Uma semana depois, os números da covid-19 praticamente dobraram. Na última quarta-feira, 22, os casos confirmados eram 98. Nesta terça, segundo a prefeitura, o município já registrava 194 doentes. A Prefeitura havia decretado a reabertura parcial do comércio em 13 de abril, mediante algumas medidas de precaução, quando a cidade somava 68 casos. Dez dias depois, liberou também a abertura dos shoppings, informa o Estadão.

“Não dá para falar em causa e efeito porque teríamos que ver se as pessoas que testaram positivo foram ao shopping”, disse o infectologista Fernando Bozza, da Fiocruz. “Mas pode, sim, estar associado. De qualquer forma, indica que devemos ter atenção em relação a essas medidas. As curvas são ascendentes, não é o momento de flexibilizar as medidas de isolamento”. Blumenau não registra mortes em decorrência da covid-19. Em Santa Catarina, são 1.995 casos confirmados e 44 óbitos