Após reunião, apoio da oposição a Rossi segue em negociação

A reunião entre o candidato à presidência da Câmara, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), e parlamentares da oposição ocorrida nesta tarde de segunda, 28, não resultou, como esperado, em anúncio de apoio do bloco ao nome do emedebista. No encontro, houve debates de contrapartidas, como abertura de CPIs quando houver apoio suficiente, ou votação projetos de decreto legislativo, capazes de derrubar decretos presidenciais, mas o martelo não foi batido.

A presidente do PT, maior partido da Casa e da oposição, Gleisi Hoffmann, chegou até a indicar que a sigla apoiaria Rossi em meados de dezembro, mas recentemente não deu garantia de que vai fechar com o candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Uma ala do PT quer lançar um nome próprio da oposição, e não embarcar na campanha de Rossi, defensor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Na terça, 29, haverá nova rodada de conversas dentro do PT.