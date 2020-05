Após reunião com Bolsonaro, Maia fala em deixar divergências de lado

Após receber críticas do presidente Jair Bolsonaro pela manhã, de que estaria atuando para “ferrar o governo“, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu rapidamente com o chefe do Planalto nesta tarde de quinta, 14, a pedido dos ministros Walter Braga Netto (ministro-chefe da Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), com quem Maia tomou café na semana passada. O deputado adotou tom conciliador em conversa com jornalistas depois do encontro.

Segundo ele, existem divergências dele sobre as políticas de isolamento social nesta pandemia do novo coronavírus com o Planalto, mas que “acima de críticas e divergências, de tudo isso, está a população brasileira”. Maia reforçou, mais de uma vez na ocasião, que o momento é de diálogo. “Espero que a gente tenha diálogo, some esforços, que sentem na mesa os presidentes dos Poderes, governadores, para colocar divergências de lado”, disse.

Maia acrescentou que seu papel é levar ao presidente da República a pauta da Câmara. “Os conflitos e brigas geram insegurança e perda da confiança da sociedade. Meu papel, independente daquilo que divirjo, é levar ao presidente a pauta da Câmara, fazer o que acreditamos de forma majoritária. Esse isolamento (na pandemia) não pode dividir”, afirmou.