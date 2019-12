Após revolta nas redes, Freixo explica voto a favor de pacote anticrime

Equipe BR Político

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), eventual candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, sentiu a revolta das redes após votar a favor do pacote anticrime, ainda que desidratado, do ministro Sérgio Moro. Seu nome ficou no topo dos assuntos mais comentados no Twitter no início desta tarde de quinta, 5. Sua reação foi de se explicar aos críticos no ambiente digital. No microblog e em vídeo, o parlamentar alegou que só lhe restavam duas opções: votar a favor do pacote desidratado ou permitir que o pacote original de Moro fosse resgatado. “Esse projeto alternativo está muito longe de ser o ideal, mas se ele não fosse aprovado, a proposta original de Moro, de criar um Estado penal máximo e autoritário, sairia vitoriosa. Por isso a oposição se mobilizou para derrotar o ministro”, disse ele.

2. Nós da oposição nos mobilizamos e derrotamos essa proposta, aprovando um texto alternativo, diferente do de Moro, retirando as principais aberrações, como a licença para matar. Votaram juntos deputados do PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB e Rede. 👇 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 5, 2019

3. Esse resultado é fruto de mais de 200 dias de trabalho, ao lado de especialistas em Segurança Pública e movimentos sociais. Nós não só reduzimos os prejuízos, como avançamos em pontos importantes. 👇 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 5, 2019