Após temporal, Boulos reclama da falta de planejamento sobre chuvas

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), aproveitou as fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde deste domingo, 25, para criticar o atual planejamento do prefeito Bruno Covas (PSDB). “Seis pontos de alagamento. Dezenas de semáforos pifados. São Paulo parada. As obras das calçadas nos Jardins, bairro nobre da cidade, seguem a todo vapor”, comentou o psolista.

São Paulo parada. As obras das calçadas nos Jardins, bairro nobre da cidade, seguem a todo vapor. — Guilherme Boulos 50 (@GuilhermeBoulos) October 25, 2020