Após tombo, bolsas operam em alta

Um dia após a hecatombe nos mercados, o dólar iniciou as negociações desta terça-feira, 10, a R$ 4,6767, com queda de 1,01% em relação ao valor de fechamento de segunda-feira, 9, R$ 4,7243. Nas primeiras horas desta terça, os mercados estão em momento de recuperação das perdas de segunda. As Bolsas da Ásia fecharam em alta generalizada, apagando parte das robustas perdas que sofreram, em meio à expectativa de que governos tomem novas medidas para amenizar o impacto econômico da disseminação do coronavírus. Na Europa, o mercado financeiro segue a mesma tendência e as Bolsas operam em alta.

O petróleo também começou o dia em recuperação, após a maior baixa em uma só sessão desde 1991, época da Guerra do Golfo. Os contratos futuros, que já estavam em alta desde a madrugada, ampliaram a mais de 8% após a Reuters noticiar que a Rússia convocou uma reunião com petrolíferas para discutir futuras cooperações com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). As informações são do Estadão.