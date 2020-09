Após tombo do PIB, Dino questiona: ‘Qual a política econômica?’

Após o governo enviar ao Congresso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa), que prevê para o ano que vem uma despesa total de R$ 1,516 trilhão, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), aproveitou a divulgação de queda do PIB, nesta terça-feira, 1, para questionar qual é a política econômica do governo.

O deficit apresentado pelo governo corresponde a 19,8% do PIB do País. Dino citou ainda o aumento na taxa de desemprego, que no segundo trimestre deste ano atingiu 12,8 milhões de pessoas.

“R$ 1 trilhão de DEFICIT, PIB desabando e desemprego gigantesco. Qual a política econômica? Ninguém sabe. Nem Bolsonaro. E não adianta perguntar no posto Ipiranga.”, escreveu o governador do Maranhão no Twitter.