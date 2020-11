Após vídeo contra Boulos, PF prende blogueiro Oswaldo Eustáquio

A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta terça-feira, 17, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A motivação da nova prisão foi o descumprimento por parte de Eustáquio de medida cautelar determinada pela Corte em junho, época de sua primeira prisão, no âmbito do inquérito das fake news. Ele estava proibido de deixar Brasília sem autorização judicial e de usar redes sociais, ainda assim, esteve em São Paulo durante a campanha eleitoral.

O blogueiro ficará em prisão domiciliar. Há pouco, ele foi conduzido à Superintendência da PF em Brasília para que seja colocada nele tornozeleira eletrônica.

Como você leu no BRP, na reta final do primeiro turno, Eustáquio divulgou um vídeo com acusações ao candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. A publicação já foi retirada do ar por ordem da Justiça Eleitoral, que considerou o conteúdo como fake news. O vídeo foi usado pelo candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Celso Russomanno (Republicanos) contra Boulos.

Pelo Twitter, o blogueiro afirmou nesta terça-feira que as razões para sua prisão “foram as denúncias da trama do golpe de Luciano Bivar (PSL) e o laranjal de Guilherme Boulos”.