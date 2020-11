App do e-Título apresenta instabilidade

Eleitores que precisam usar o aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para justificar o voto, neste domingo, 15, encontram dificuldades por conta de instabilidades na ferramenta. O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que os problemas ocorreram, porque muitas pessoas deixaram para baixar o aplicativo neste domingo, mas disse que o sistema está funcionando e sugeriu “insistir um pouquinho”.

“O que aconteceu com o aplicativo é que ele está ali há muito tempo, mas as pessoas deixaram para baixá-lo no último dia e na última hora. Com muitos milhões de acessos simultâneos, ele apresentou algum nível de instabilidade. Mas ele está funcionando adequadamente. É só insistir um pouquinho”, afirmou Barroso, durante visita a Valparaíso (GO), segundo O Globo.

O TSE orienta aos eleitores a, caso tenham problemas para efetuar o acesso, esperarem alguns minutos e tentarem novamente entrar na plataforma.