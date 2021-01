Aprovação de Bolsonaro cai a 26%, aponta pesquisa

Pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 22, pela Exame/Ideia Big Data, mostra que a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu de 37% para 26%, a maior queda semanal desde que assumiu o cargo. A queda ocorre no momento em que o País registra diariamente mais de mil novas contaminações pela covid-19, atrasos na vacinação e colapso na saúde pública em Manaus e outras cidades da Região Norte. Com a queda, a desaprovação ao governo chegou em 45%.

O levantamento aponta que a desaprovação do presidente é maior nas faixas de maior renda e de maior escolaridade: entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, 58% não aprovam a gestão de Bolsonaro. No grupo dos que têm ensino superior, 64% desaprovam a gestão.

Em relação à aprovação, a pesquisa revela que o presidente é mais popular entre os moradores do Centro-Oeste e os evangélicos. Entre os que moram na região, 36% aprovam o governo Bolsonaro — nas outras regiões do Brasil, esse índice varia de 22% a 27%. Entre os evangélicos, 38% apoiam o governo Bolsonaro, ante 20% dos católicos e 23% dos que declaram seguir outra religião.

Manaus

Para 60% dos entrevistados, o quadro de colapso na saúde pública de Manaus deve impactar o modo como a população analisa o trabalho do presidente. Para outros 22%, não deve fazer diferença.

Pazuello

A pesquisa também perguntou a opinião dos entrevistados sobre o trabalho do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Enquanto 28% dos brasileiros consideram a atuação do ministro como boa ou ótima, outros 32% consideram a gestão do general da ativa como ruim ou péssima. Outros 33% avaliam como regular.