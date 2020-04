Aprovação do Ministério da Saúde dispara a 76%, segundo Datafolha

A aprovação do Ministério da Saúde, liderado por Luiz Henrique Mandetta, subiu para 76% em pesquisa do Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 3. Na consulta anterior, feita entre 18 e 20 março, o índice de aprovação da pasta era de 55%, 21 pontos a menos.

Enquanto a atuação do ministro da Saúde ganha aprovação acelerada durante a pandemia do coronavírus, a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro cresce. A mesma pesquisa identificou que 39% das pessoas reprovam a atuação do presidente na crise, frente a 33% identificados no levantamento anterior. A variação de 6 pontos ficou no limite da margem de erro. Apesar disso, o presidente continua insistindo em contrariar o ministro e criticar as medidas de isolamento orientadas pela pasta.

Na pesquisa, a aprovação de Bolsonaro ficou estável, variando de 35% para 33%, e a avaliação de que o presidente é “regular” foi de 26% para 25%. O levantamento foi feito com entrevistas por telefone com 1.511 pessoas e tem margem de erro de três pontos porcentuais.