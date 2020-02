‘Aqui ninguém tem fome de poder’, diz Onyx

Equipe BR Político

Após perder o comando da Casa Civil, Onyx Lorenzoni tomou posse nesta terça, 18, como o novo titular do Ministério da Cidadania com o discurso de que “aqui ninguém tem fome de poder”. Chegou a dizer que este é o governo do 13º do Bolsa Família, mas esqueceu de acrescentar um “em 2019” no final da fala. A comissão mista no Congresso da medida provisória que garantiu o pagamento do adicional natalino no ano passado tenta avançar com a proposta de tornar o adicional permanente aos bolsistas e também aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, mas a equipe econômica do atual governo não cede ao apelo. Ademais, a fila de brasileiros que espera pelo Bolsa Família já chega a 3,5 milhões de pessoas, o que representa 1,5 milhão de famílias de baixa renda, conforme revelou o Estadão.