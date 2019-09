Aras com ‘Constituição na mão e patriotismo no coração’

Equipe BR Político

O subprocurador Augusto Aras, indicado para a Procuradoria-Geral da República, continua preenchendo os “requisitos” listados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele tem conversado com senadores para ganhar apoio da Casa, que aprovará ou não sua indicação para a PGR. Nesta sexta-feira, 13, Aras disse que está encontrando os senadores “com a Constituição na mão e o senso de patriotismo no coração”.

“Senadores estão sempre sendo muito generosos em escutar as minhas apresentações, os meus pontos de vista a cerca de um Ministério Público moderno que penso ser conveniente com o Brasil”, completou Aras. A fala lembra muito uma declaração anterior do presidente, que disse que seu indicado teria que ter “a bandeira do Brasil em uma mão, e a Constituição em outra”. Neste post do BRPolítico, você confere outras declarações de Bolsonaro a respeito do perfil buscado para a PGR.