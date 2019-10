Aras diz que mensagens da Vaza Jato já estão na PGR

Vera Magalhães

O procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou na manhã desta segunda-feira em entrevista à Jovem Pan que os textos relativos à troca de mensagens entre procuradores da Lava Jato obtidas a partir do hackeamento do aplicativo Telegram já foram enviados para a PGR para análise sobre sua autenticidade e eventual uso como provas.

A ideia de que as mensagens passasse por algum tipo de validação do próprio Ministério Público surgiu em julgamento do STF na semana passada, a partir de questionamentos feitos pelo ministro Gilmar Mendes a procedimentos da Lava Jato e sugestão do ex-procurador-geral interino Alcides Martins.

“Vários colegas, inclusive, já validaram conteúdos”, disse Aras, sem deixar claro se avalia que as mensagens podem ter validade em processos. Ele disse apenas que o assunto “guarda certo grau de sensibilidade, com grandes repercussões para o direito”.