Gustavo Zucchi

Após ser aprovado na CCJ do Senado, Augusto Aras também foi aprovado pelo plenário do Senado. Por 68 votos a 10, o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República superou a votação na Casa Legislativa. Apesar da tranquilidade no pleito, foi uma votação com uma diferença menor do que a de Raquel Dodge, última indicada ao cargo, que foi aprovada por 74 votos a 1.