Aras: ‘Estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa’

Com o governo federal no centro de movimentos no Congresso que podem constranger o presidente Jair Bolsonaro pela conduta na condução do controle da pandemia do novo coronavírus no País, o procurador-geral da República, Augusto Aras, divulgou na tarde de terça, 19, uma nota em que afirma que eventuais ilícitos que importem em responsabilidade de agentes políticos da cúpula dos Poderes da República são da competência do Legislativo.

Aras também está sob pressão para que inclua Bolsonaro em inquéritos que vão apurar a responsabilidade de autoridades estaduais e municipais no colapso do sistema de saúde amazonense agravado pela falta de oxigênio em hospitais. Também tem de apresentar ao ministro Ricardo Lewandowski um plano de combate ao caos sanitário instalado no Amazonas.

No texto, o procurador-geral fala em estado de defesa, um dispositivo constitucional que pode ser decretado pelo presidente da República para garantir a “ordem púbica e a paz social”.

“O estado de calamidade pública é a antessala do estado de defesa. A Constituição Federal, para preservar o Estado Democrático de Direito e a ordem jurídica que o sustenta, obsta alterações em seu texto em momentos de grave instabilidade social. A considerar a expectativa de agravamento da crise sanitária nos próximos dias, mesmo com a contemporânea vacinação, é tempo de temperança e prudência, em prol da estabilidade institucional”, escreve.

O PGR cita sua solicitação para que o Ministério da Saúde instaure um inquérito epidemiológico e sanitário para investigar a falta de insumo em Manaus e a investigação criminal aberta pela Procuradoria sobre atos que envolvem o governador Wilson Lima (PSC-AM) e o prefeito e ex-prefeito de Manaus.

“Neste momento difícil da vida pública nacional, verifica-se que as instituições estão funcionando regularmente em meio a uma pandemia que assombra a comunidade planetária, sendo necessária a manutenção da ordem jurídica a fim de preservar a estabilidade do Estado Democrático.

O PGR continuará investigando atos ilícitos e contribuindo para que a ordem jurídica, centrada na Constituição e nas leis do país, seja observada, a fim de que não haja o alastramento da crise sanitária para outras dimensões da vida pública”, conclui.