Aras na mira bolsonarista

Após intensificar as críticas contra a Operação Lava Jato, o procurador-geral da República, Augusto Aras, passou a ser criticado por bolsonaristas nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 3, o nome do PGR está entre os assuntos mais comentados na hashtag que pede #ForaAras.

Na semana passada, em conferência, o PGR disse que a operação tem “caixa de segredos”. No mesmo tom, afirmou que era hora de “corrigir rumos” para que o “lavajatismo” não perdure.

O desgosto dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro com o PGR também tem outro motivo: por conta das críticas à Lava Jato, parlamentares de partidos como PT e Psol passaram a elogiar Aras. E isso, para o bolsonarismo, é imperdoável.

Movimentos como o Vem pra Rua, que foi um dos mais importantes para levar apoiadores da operação às ruas tem sido um dos perfis mais ativos contra Aras. “2018: bora enfrentar o establishment! 2020: bora defender Aras junto com PT e PSOL! #ForaAras”, escreveu a página em uma das publicações.

Em live no último sábado, o advogado Modesto Carvalhosa afirmou que vai protocolar pedido de impeachment contra Aras. “Ele agiu de modo incompatível com a dignidade, a ordem e o decoro do cargo de Procurador-Geral da República”, afirmou em transmissão ao vivo do Vem pra Rua. O jurista foi um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma.