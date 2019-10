Aras: ‘Não há nada que vincule Bolsonaro’

Equipe BR Político

Após aceitar o pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para para apurar se houve “tentativa de envolvimento indevido” do nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação do caso Marielle, o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmou que “não há nada” que vincule o presidente às investigações.

Nesta quarta-feira, 30, ao Estadão, Aras defendeu o presidente e disse que Bolsonaro é “vítima” de uma possível denunciação caluniosa e vai pedir ao MPF-Rio que investiga os motivos da acusação contra Bolsonaro.

“Nos elementos informativos que o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro encaminhou ao Supremo que encaminhou à Procuradoria-Geral da República, não há nada que vincule o presidente da República a qualquer evento. Não há nada. A minha assessoria ouviu todos os áudios (relativos ao condomínio de Bolsonaro) e não nenhuma participação do presidente ou de indício da voz do presidente”, afirmou Aras.