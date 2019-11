Equipe BR Político

O procurador-geral da República, Augusto Aras, acredita que a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba já deu o que tinha que dar, escreve o colunista Lauro Jardim, do Globo. O PGR não estaria satisfeito com os altos custos das operações, incluindo a comandada pelo procurador Deltan Dallagnol, nem com os resultados que apresentam. A aposta de Aras seria a turma fluminense comandada pelo juiz Marcelo Bretas, que ainda teria muito a revelar, conta o jornalista.