Aras quer volta de procuradores da Lava Jato

Equipe BR Político

Indicado como próximo procurador-geral da República, Augusto Aras avisou que quer a volta dos procuradores da Operação Lava Jato que debandaram em protesto contra a atuação da atual PGR, Raquel Dodge. De acordo com informações do Blog do Fausto, cinco dos seis procuradores já foram chamados para voltar após Aras assumir o cargo. Só Raquel Branquinho, que era chefe do grupo da Lava Jato na PGR, não deverá voltar.

A Lava Jato tem sido um dos temas em destaque na conversa de Aras com senadores. Em busca da aprovação da Casa Legislativa, o indicado por Jair Bolsonaro tem prometido manter o combate à corrupção, mas não quer mais a espetaculização da operação, o que tem agradado os parlamentares. O movimento seria uma sinalização que, apesar das críticas, ele não quer acabar com a Lava Jato.