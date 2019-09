Aras toma posse na PGR com discurso sobre ‘autonomia’ e ‘independência’

Cassia Miranda

Augusto Aras acaba de ser empossado como novo Procurador-Geral da República. Ele fica no cargo até 2021. No discurso de posse na manhã desta quinta-feira, 26, em Brasília, assim como fez na sabatina na CCJ do Senado, Aras reforçou a ideia de que sua gestão será pautada pela independência em relação ao governo federal e pela não interferência nas atribuições dos Três Poderes.

“O Ministério Público tem o sagrado dever de velar pela independência e autonomia”, disse. “Saibam que a nota forte desta nossa gestão há de ser o diálogo”, prometeu. O novo PGR se comprometeu em “induzir políticas públicas, econômicas e sociais” para a “defesa das minorias e com respeito à dignidade da pessoa humana”, disse.

Antes de Aras, o presidente Jair Bolsonaro disse, em seu discurso, que o indicado “não é governo, é guerreiro que vai ter bandeira do Brasil e Constituição nas mãos”.