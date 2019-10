Araújo critica ONU e Greta em conferência conservadora

Equipe BR Político

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, aproveitou a plateia favorável no evento conservador CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora ) para criticar a Organização das Nações Unidas e a jovem ativista Greta Thungerg, de 16 anos. Araújo aproveitou a fala de Greta durante conferência sobre o clima em Nova York para questionar a ONU sobre a situação da Venezuela. ““How dare you? How dare you?” (como você ousa?), disse Araújo criticando uma suposta falta de atitude da organização contra Nicolás Maduro.

Já Greta foi comparada a uma menina da Venezuela, de 14 anos e 14 quilos. “Greta, de 16 anos, bem alimentada, bem nutrida, acolhida pelas Organização das Nações Unidas (ONU), a mesma que não faz nada por essa menina de 14 anos na Venezuela”, disse ele, sendo aplaudido.