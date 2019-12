Araújo diz que PSDB terá candidato à Presidência

Equipe BR Político

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, prometeu que o partido terá candidatura própria à Presidência da República, em 2022. “Como teve desde 1989”, afirmou o tucano durante o Congresso nacional da legenda.

Depois do fracasso na disputa presidencial do ano passado, quando a candidatura de Geraldo Alckmin não decolou, o PSDB tenta reconstruir seu projeto político. Hoje, o governador de São Paulo, João Doria, desponta como principal nome para concorrer ao Planalto, mas setores tucanos têm citado também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como opção.