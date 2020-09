Araújo terá de explicar no Senado visita de Pompeo a Roraima

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou nesta segunda-feira, 21, convite para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, preste esclarecimentos no Senado, na próxima quinta-feira, 24, sobre a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima, na última sexta. Os parlamentares também aprovaram uma nota de repúdio aos ataques do secretário estadunidense à Venezuela. O requerimento para ouvir Araújo partiu do senador Telmário Mota (Pros-RR).

Na visita à Operação Acolhida, em Boa Vista, Popeo afirmou que os Estados Unidos, juntamente com o Brasil, estão trabalhando para “restaurar a democracia na Venezuela”. Ao lado de Araújo, Pompeu acusou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de tráfico de drogas e disse: “Vamos tirá-lo de lá”.

O senador apontou que agora que Roraima conseguiu “pacificar” a situação migratória da Venezuela, os Estados Unidos trazem transtorno para a região ao usar o Estado como palanque para a campanha eleitoral do presidente Donald Trump.

“Na hora do pico da crise migratória, os Estados Unidos não ajudaram. Agora que resolvemos, chega o ‘seu’ Pompeo e oferece uma migalha de 30 milhões de dólares. E de lá detona dizendo que vai derrubar o (presidente da Venezuela Nicolás) Maduro. O Brasil não é colônia dos Estados Unidos. Isso fere a nossa soberania”, criticou Telmário.