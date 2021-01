Área técnica da Anvisa recomenda aprovar CoronaVac ‘com ressalvas’

A área técnica da Anvisa, que faz sua apresentação neste momento na reunião sobre o uso emergencial das vacinas, recomendou a aprovação da CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantã em parceria com a chinesa Sinovac. A eficácia do imunizante seria de 50,38% e os técnicos recomendaram sua aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária “condicionada ao monitoramento das incertezas e reavaliação periódica”. O motivo seria o aumento do número de casos, o atual cenário da pandemia no País e a “ausência de alternativas terapêuticas”, que vale para o fictício “tratamento precoce” que virou questão de fé no governo. A decisão sobre a liberação ou não da vacina será votada ainda hoje pela diretoria da Anvisa.