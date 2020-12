Argentina aprova projeto de legalização do aborto

Após aprovação na Câmara, ontem foi a vez de o Senado da Argentina aprovar um projeto de lei que permite o acesso gratuito ao aborto até a 14ª semana de gestação. Durante 12 horas de sessão, o texto recebeu 38 votos a favor, 29 contra e uma abstenção no Senado.

Até então, o aborto legal só era permitido se a mulher sofrer estupro ou estiver em perigo de vida. Com isso, a Argentina se torna o primeiro grande país da região a permitir o procedimento, que até então era autorizado em Cuba, no Uruguai, na Guiana e em partes do México.

O presidente Alberto Fernández comemorou a aprovação da nova lei, especialmente por ser uma promessa de campanha eleitoral.