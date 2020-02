Argentina pede ajuda ao Brasil para renegociar dívida com FMI

Equipe BR Político

Nesta quarta-feira, 12, o ministro de Relações Exteriores Comércio Internacional e Culto da Argentina, Felipe Solá, realizou sua primeira visita oficial ao Brasil. Pela tarde, Solá se encontrou com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, para tratar, principalmente, da ajuda do governo brasileiro para a renegociação da dívida argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O ministro argentino comemorou em seu Twitter o que ele considera a “construção da paz e a integração” entre os dois países. “Temos claro que os acordos fundamentais entre Argentina e Brasil não só devem serem mantidos como devem ser multiplicados”, disse Solá.

Tenemos claro que los acuerdos fundamentales entre Argentina y Brasil no solo deben mantenerse sino que deben multiplicarse. Nos costó décadas construir la paz y la integración en la región. Con el canciller @ernestofaraujo estamos convencidos que este es el camino. pic.twitter.com/AiYwtdzqOD — Felipe Solá (@felipe_sola) February 12, 2020

Além de conversas sobre o futuro do Mercosul, o chanceler argentino pediu ajuda ao Brasil para renegociar sua dívida com o FMI, hoje na casa dos US$ 44 bilhões. “Pedimos aos irmãos brasileiros que nos apoie de modo possível ao FMI para termos tempo para crescer e pagar dívida. Não vamos dar o calote”, afirmou.