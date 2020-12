Argentina proíbe a entrada de turistas, inclusive do Brasil, até 8 de janeiro

Para conter o aumento do número de casos de covid-19 no país, a Argentina anunciou na sexta-feira, 25, a proibição da entrada de turistas vindos de Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia até 8 de janeiro. A medida está em vigor desde ontem e será revisada no mês que vem.

Desde outubro, a Argentina havia autorizado a entrada de cidadãos das nações limítrofes.

Nos últimos dias, o país já havia suspendido a chegada e saída de voos para o Reino Unido, por conta da nova variante da covid-19. Também suspendeu os voos de Itália, Dinamarca, Países Baixos e Austrália.

Os últimos dados oficiais do Instituto e Universidade Johns Hopkins apontam para 1.574.554 casos de coronavírus, com 42.422 mortos na Argentina.