Mais um senador se filiou formalmente ao Podemos. Flávio Arns (PR) deixou a Rede Sustentabilidade e é o mais novo parlamentar do partido. Com isso, o Podemos chega a 11 senadores, sendo a terceira maior bancada da Casa Legislativa. A maior legenda ainda é o MDB, com 13 senadores, seguida do PSD, que conta com 12 parlamentares.