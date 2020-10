Arthur do Val diz que foi notificado após chamar Russomanno de ‘picareta’

O candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo, Arthur do Val, afirmou que foi notificado judicialmente, nesta segunda-feira, 12, após chamar o deputado Celso Russomanno (Republicanos), que também disputa o pleito, de “picareta”.

“Acabo de receber uma notificação judicial”, escreveu há pouco no Twitter. E seguiu: “Russomanno foi ao TSE após eu chamá-lo de PICARETA. Celso Russomanno mexeu seus pauzinhos e CANCELOU o debate na Record por medo de mim, agora tenta fazer o mesmo no Twitter. DO QUE ELE TEM MEDO? Não vai me calar! Vou questionar tudo!”, disse.

A ofensa de Arthur contra Russomanno foi feita pelo Twitter, no último sábado. O clima de tensão entre os dois candidatos começou após o debate promovido pela Band e piorou com os sucessivos cancelamentos de novos debates.

